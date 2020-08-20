Маркус Гранлунд: «Обязательно исполню лакросс-гол в КХЛ, если представится возможность»

Финский форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд подвел итоги второго поединка против петербургского СКА (4:2), а также пообещал, что еще порадует болельщиков эффектными хоккейными приемами.

— Всегда неприятно проигрывать, но ничего страшного не произошло.

— Вы уже месяц играете в Уфе. Вы адаптировались к российскому хоккею?

— Да. Я играл уже 6 матчей в предсезонке и прекрасно понимаю, в какой хоккей играем. С нетерпением жду начала турнира.

— Хорошо ли понимаете уровень КХЛ, если отталкиваться от соперников на этом турнире?

— Да, здесь есть четыре отличные хорошие команды в лиге. Это для нас для всех отличная возможность подготовиться к чемпионату.

— Где тебе привычнее играть, где сам хочешь играть по позиции?

— Мне неважно, где меня будут использовать. Посмотрим, что в сезоне будет. Последние игры я играю с краю, посмотрим что будет.

— Ваш брат забил лакросс-гол в ворота сборной России. В твоем репертуаре есть такие фокусы?

— Забил таким образом лет девять назад. Если представится такая возможность, то обязательно попробую, сказал Маркус на послематчевой пресс-конференции.

Уфимский клуб уступил в обоих встречах казанского турнира Taneco Кубок чемпионов. Накануне «Салават» проиграл магнитогорскому «Металлургу» (5:4).