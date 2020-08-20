В Казани ревнивец поджег автомобиль сожителя любимой девушки

В Казани задержали мужчину, который из ревности поджег автомобиль сожителя любимой девушки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчина разбил стекло припаркованного автомобиля Ford и поджег салон изнутри. Его поймали полицейские, он объяснил, что поджег автомашину, принадлежащую новому сожителю его любимой девушки, из-за ревности. Возлюбленная отказалась поддерживать с ним отношения и стала жить с другим мужчиной.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее в Чистополе ревнивый муж сжег чужой автомобиль.

