Новости общества

15:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани ревнивец поджег автомобиль сожителя любимой девушки

14:34, 20.08.2020
В Казани ревнивец поджег автомобиль сожителя любимой девушки
Фото: realnoevremya.ru

В Казани задержали мужчину, который из ревности поджег автомобиль сожителя любимой девушки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчина разбил стекло припаркованного автомобиля Ford и поджег салон изнутри. Его поймали полицейские, он объяснил, что поджег автомашину, принадлежащую новому сожителю его любимой девушки, из-за ревности. Возлюбленная отказалась поддерживать с ним отношения и стала жить с другим мужчиной.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Чистополе ревнивый муж сжег чужой автомобиль.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем