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Происшествия

В Чистополе ревнивый муж сжег чужой автомобиль

11:56, 12.05.2020
В Чистополе ревнивый муж сжег чужой автомобиль
Фото: narslovar.ru

В ночь на 11 мая в Чистополе после поджога полностью выгорел автомобиль «Хендай Санта Фе» 55-летнего владельца. Сегодня МВД Татарстана сообщило о задержании подозреваемого в этом преступлении.

42-летний житель села Татарская Багана уже признался в том, что пошел на поджог из ревности, подозревая, что его супруга изменяет ему с владельцем автомобиля.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее казанец сжег иномарку шефа за невыплату зарплаты и получил по приговору условный срок.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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