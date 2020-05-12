В Чистополе ревнивый муж сжег чужой автомобиль

В ночь на 11 мая в Чистополе после поджога полностью выгорел автомобиль «Хендай Санта Фе» 55-летнего владельца. Сегодня МВД Татарстана сообщило о задержании подозреваемого в этом преступлении.



42-летний житель села Татарская Багана уже признался в том, что пошел на поджог из ревности, подозревая, что его супруга изменяет ему с владельцем автомобиля.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее казанец сжег иномарку шефа за невыплату зарплаты и получил по приговору условный срок.