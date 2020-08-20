Глава АИР Татарстана Талия Минуллина раскритиковала гендерные стереотипы

Отвечая на вопрос из соцсетей о том, как молодая девушка может разбираться в таких сложных вопросах об инвестиционных проектах, глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина отметила существующие сегодня гендерные стереотипы.

«Я не могу разбираться во всех вопросах. И когда спрашивают, к примеру, о поголовье коз, я сразу ответить не смогу. Но руководитель и не должен владеть всей информацией. У меня есть специалисты, которые могут делать запросы в разные ведомства. Есть отдел экспертиз. Нашему человеку много времени, «чтобы навесить ярлык на человека», не надо, «хватит 30 секунд», — объяснила глава АИР.

«Достаточно увидеть девушку с вот такими губами — и вряд ли наш человек решит, что она окончила Лондонскую школу экономики или она Нобелевский лауреат. А почему бы и нет?! Ярлыки в голове — стереотипные. И надо всем очень много работать, чтобы их преодолевать. Это помогает потом и в грамотной оценке чужих компетенций. Иной раз в отношении меня скептически настроены. Фактически каждый день приходится доказывать обратное. То, что АИР возглавляет девушка, — вопрос кадровой политики президента Татарстана. Я уже шесть лет работаю на этой должности, до сих пор не уволили. Наверное, неплохо работаю?» — заявила Минуллина.

Также сегодня глава АИР высказала мнение, что реализации крупных инвестиционных проектов мешает «забюрократизированность».

