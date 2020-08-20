Финансирование второй очереди реконструкции «Бегишево» перенесут на год раньше

Нижнекамский аэропорт «Бегишево» имени Николая Лемаева (принадлежит ПАО «КАМАЗ») выбрал проектировщика реконструкции взлетно-посадочной полосы. В ходе конкурсных торгов победителем признан проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Ленаэропроект». Об этом сегодня сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров на отчетной коллегии ведомства.

По его словам, в этом году совместно с Минтрансом России проработан вопрос переноса сроков федерального финансирования второй очереди проекта по реконструкции аэропортового комплекса «Бегишево» с 2021—2022 годов на 2020—2021 годы. Проект предусматривает реконструкцию периметрового ограждения и патрульной дороги. На данный момент проводятся конкурсные процедуры: «За счет республиканских средств проведены торги на выполнение проектно-изыскательских работ при реконструкции взлетно-посадочной полосы на аэродроме».

Кроме того, продолжается строительство нового пассажирского терминала международных линий. На данный момент ведется благоустройство привокзальной площади, внешнее остекление и обшивка фасада аэровокзала.

Ранее ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» опубликовало тендер на реконструкцию аэропорта «Бегишево» (вторая очередь) в Нижнекамске. Начальная и максимальная цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ составила 638,8 млн рублей.