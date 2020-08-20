Новости спорта

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Экс-форвард «Рубина» Марков покинет «Динамо»

13:38, 20.08.2020
Экс-форвард «Рубина» Марков покинет «Динамо»
Фото: vk.com/fcrk

Нападающий «Динамо» Евгений Марков покинет московский клуб в ближайшее время. По данным источника, футболист уже занимается поиском нового места работы.

Прошлый сезон Марков провел на правах аренды в «Рубине». По итогам чемпионата нападающий стал лучшим бомбардиром казанской команды, отметившись пятью забитыми голами в 22 матчах РПЛ.

Летом Марков вернулся в расположение «Динамо», но пробиться в основной состав «бело-голубых» ему не удалось.

Напомним, перед началом нового сезона «Рубин» объявил о расставании с целым рядом арендованных игроков.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем