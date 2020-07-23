Сантос, Марков, Поярков и Плиев покинули «Рубин»

«Рубин» не стал продлевать арендные соглашения с целым рядом футболистов, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Защитники Пабло Сантос, Николай Поярков, Константин Плиев и нападающий Евгений Марков возвращаются в расположение своих команд.

«Рубин» благодарит вас за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Сантос был арендован у португальской «Браги» нынешней зимой, Поярков и Плиев принадлежат «Ростову», который предоставил игроков «Рубину» еще в начале сезона. Лучший бомбардир казанцев, автор пяти голов в сезоне, Марков вернется в московское «Динамо».

Накануне, «Рубин» проиграл на своем поле «Спартаку» (1:2). Подробнее об итогах матча с «красно-белыми» можно почитать в материале «Реального времени».