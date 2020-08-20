Полиция начала проверку после возможного отравления Навального

Полиция начала проверку по факту возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.

Полицейские опрашивают работников кафе, где завтракал политик перед вылетом, сотрудников авиакомпании. Как сообщает в соцсетях пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, в больницу в Омске, где находится политик, пришли сотрудники полиции и следователи.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что пока версия намеренного отравления политика не рассматривается. По данным издания, не исключено, что Навальный сам что-то выпил или принял. На что пресс-секретарь Навального задалась вопросом, для чего в больнице столько представителей силовых структур?

Тем временем Навальный остается в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. До сих пор нет официального диагноза.

Напомним, что оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован сегодня утром в Омске после ухудшения состояния во время перелета по маршруту Томск — Москва с подозрением на отравление.

