Деспотович вызван в сборную Сербии на матчи с Россией и Турцией

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович включен в список приглашенных на ближайшие матчи сборной Сербии в Лиге наций.

Главный тренер сербской команды Любиша Тумбакович вызвал на сборы 27 футболистов. Среди них оказался один представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) — форвард «Рубина» Деспотович. Кроме него в сборную приглашены еще три нападающих — Александар Митрович («Фулхэм», Англия), Лука Йович («Реал Мадрид», Испания) и Душан Влахович («Фиорентина», Италия).

Сербии предстоит сыграть два матча в рамках Лиги наций. 3 сентября команда Тумбаковича встретится в Москве с Россией, а три дня спустя примет у себя Турцию.

Напомним, Деспотович перешел в состав «Рубина» нынешним летом в качестве свободного агента. Всего нападающий провел за казанцев три игры и забитыми голами пока не отмечался.

Ранее в расширенный список сборной Хорватии был включен защитник «Рубина» Филип Уремович.