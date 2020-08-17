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Защитник «Рубина» Уремович включен в расширенный список сборной Хорватии

16:53, 17.08.2020
Защитник «Рубина» Уремович включен в расширенный список сборной Хорватии
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Филип Уремович включен тренерским штабом сборной Хорватии в расширенный список игроков, вызванных на матчи группового этапа Лиги Нации.

Футболист оказался в списке резервных игроков, которые будут вызваны в национальную команду в случае форс-мажоров, среди 23 футболистов основного состава.

Отметим, что Уремович впервые включен в подобный список взрослой сборной Хорватии. Ранее он выступал за команды U-19 и U-21.

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