Сергей Светлов: «Ак Барс» — явный лидер Востока, у них забивают все звенья»

Тренер и эксперт по КХЛ Сергей Светлов оценил игру «Ак Барса» на Кубке чемпионов в Казани против питерского СКА (5:2). По его словам, казанцы подтвердили статус лидера Восточной конференции лиги.

— На мой взгляд, наиболее понятная ситуация в «Ак Барсе», где за лето произошли минимальные перемены. Система игры Казани — агрессивная, энергозатратная, направленная на захват пространства и инициативы, хорошо известна. Если нынешний «Ак Барс» находится в оптимальном функциональном состоянии, то он — безусловный фаворит Восточной конференции. Если нет, то с «барсами» можно бороться.

— На старте турнира «Ак Барс» разобрался со СКА.

— Хозяева оправдали ожидания, все четыре звена действовали агрессивно, три из них забросили шайбы, не тушевалась молодежь. Фирменный стиль Казани, — сказал Светлов.

В четверг «Ак Барс» проведет второй матч в рамках Кубка чемпионов. Соперником казанцев станет магнитогорский «Металлург», накануне обыгравший уфимский «Салават Юлаев» (5:4). Накануне казанцы разгромили питерский СКА со счетом 5:2, нападающий хозяев Артем Галимов набрал 4(1+3) очка за результативность.

Подробнее об итогах первого игрового дня на Кубке чемпионов в Казани можно почитать в материале «Реального времени».