Мишустин выделил 5 млрд рублей на школьные автобусы

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов в регионах. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, планируется закупить 2 100 автобусов. Большая часть будет отправлена в сельскую местность и отдаленные регионы. Куда именно отправится техника, пока не определено: власти субъектов в течение 10 дней должны представить в Минпромторг России информацию о получателях.

Также сообщается, что выделение средств поддержит отечественных автомобилестроителей, которые получат новые заказы от государства.

Ранее Минобрнауки Татарстана заявило, что готово закупить школьные автобусы почти на 0,5 млрд рублей.

