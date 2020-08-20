Мишустин выделил 5 млрд рублей на школьные автобусы
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов в регионах. Документ опубликован на сайте правительства.
Согласно документу, планируется закупить 2 100 автобусов. Большая часть будет отправлена в сельскую местность и отдаленные регионы. Куда именно отправится техника, пока не определено: власти субъектов в течение 10 дней должны представить в Минпромторг России информацию о получателях.
Также сообщается, что выделение средств поддержит отечественных автомобилестроителей, которые получат новые заказы от государства.
Ранее Минобрнауки Татарстана заявило, что готово закупить школьные автобусы почти на 0,5 млрд рублей.
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