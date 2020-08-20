Новости общества

12:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мишустин выделил 5 млрд рублей на школьные автобусы

11:46, 20.08.2020
Мишустин выделил 5 млрд рублей на школьные автобусы
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов в регионах. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, планируется закупить 2 100 автобусов. Большая часть будет отправлена в сельскую местность и отдаленные регионы. Куда именно отправится техника, пока не определено: власти субъектов в течение 10 дней должны представить в Минпромторг России информацию о получателях.

Также сообщается, что выделение средств поддержит отечественных автомобилестроителей, которые получат новые заказы от государства.

Ранее Минобрнауки Татарстана заявило, что готово закупить школьные автобусы почти на 0,5 млрд рублей.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем