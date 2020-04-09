Минобрнауки Татарстана готово закупить школьные автобусы почти на 0,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министерство образования Татарстана проводит закупку 200 школьных автобусов. Начальная стоимость контракта составляет 490 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 по 22 апреля, следует из сообщения на сайте госзакупок. Сам аукцион назначен на 24 апреля. Тендер оформлен Госкомитетом РТ по закупкам, но конечным заказчиком указано Минобрнауки республики.

Согласно техзаданию, министерству требуются 200 автобусов Ford Transit или эквивалентных им. Машины должны быть выпущены в 2020 году. Они должны вмещать не менее 23 человек (включая водителя). Среди требований прописаны система АБС, система курсовой устойчивости, системы помощи при трогании на подъеме и при экстренном торможении. Также в списке условий ограничитель скорости, тахограф и система ГЛОНАСС.

Автобусы требуются желтого цвета с опознавательным знаком «Дети».