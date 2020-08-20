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Олимпийский комитет России пошутил о переходе Месси в «Рубин»

10:53, 20.08.2020
Олимпийский комитет России пошутил о переходе Месси в «Рубин»
Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала шутливый пост в Twitter с возможным переходом игрока «Барселоны» Лионеля Месси в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В СМИ все чаще появляются новости о том, что Месси собирается уйти из «Барселоны». Мы тут представили, что будет с Лео, если он перейдет в один из клубов Российской премьер-лиги», — говорится в сообщении.

«Перейдет в казанский клуб и запишет рэп-альбом со Слуцким, а затем и с его сыном», — говорится на одной из фотографий, где Месси одет в игровую футболку «Рубина».

Напомним, слухи о возможном уходе Месси из «Барселоны» появились сразу после разгромного поражения испанского клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8).

Летом 2018 года Месси уже приезжал в Казань, где выступал в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в России.

СпортФутбол Татарстан
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