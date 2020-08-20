Сарию Сабурскую вновь назначили на должность Уполномоченного по правам человека в Татарстане

На 12-м заседании Госсовета Татарстана подняли вопрос об избрании Уполномоченного по правам человека в Татарстане.

Руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров представил кандидатуру Сарии Сабурской, которая и ранее занимала эту должность.

«Сария Харисовна имеет активную гражданскую позицию, высокие требования к себе <...> прошу поддержать ее кандидатуру», — выступил Сафаров.

Кандидатура была поддержана почти единогласно. После чего она принесла присягу.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утвердила кандидатуру Сабурской на должность Уполномоченного по правам человека в Татарстане. Сабурская занимает этот пост с 2010 года.