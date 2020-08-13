Москалькова согласовала кандидатуру Сабурской на пост омбудсмена в Татарстане

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась со своей татарстанской коллегой Сарией Сабурской. Они обсудили правозащитную повестку в РТ.

Также Москалькова утвердила кандидатуру Сабурской на должность Уполномоченного по правам человека в Татарстане, сообщает пресс-служба аппарата республиканского омбудсмена.

Напомним, что Сария Сабурская является уполномоченным по правам человека в Татарстане с 2010 года.