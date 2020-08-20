Аналитики назвали самые частые вопросы на собеседованиях
Аналитики рассказали, какие вопросы чаще всего задают на собеседованиях. По данным исследования, самым распространенным является вопрос об опыте работы соискателя.
Такой вопрос задают 14% опрошенных нанимателей, передает RT. Вторым по популярности стал вопрос о причинах увольнения с предыдущего места. Его задают 6% респондентов.
О достоинствах и недостатках кандидата на должность спрашивают в 5% случаев. Еще 4% собеседований не обходятся без вопроса о целях и мечтах. Такая же доля вопросов — о желаемом уровне зарплаты.
Также 3% опрошенных интересуются на собеседовании любимыми и нелюбимыми обязанностями соискателя. Столько же нанимателей просят рассказать о себе и об ожиданиях от новой работы.
По 2% приходятся на вопросы о допущенных на работе ошибках, о хобби и просьбы смоделировать нестандартные ситуации.АналитикаОбщество
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