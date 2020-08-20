Аналитики назвали самые частые вопросы на собеседованиях

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Аналитики рассказали, какие вопросы чаще всего задают на собеседованиях. По данным исследования, самым распространенным является вопрос об опыте работы соискателя.

Такой вопрос задают 14% опрошенных нанимателей, передает RT. Вторым по популярности стал вопрос о причинах увольнения с предыдущего места. Его задают 6% респондентов.

О достоинствах и недостатках кандидата на должность спрашивают в 5% случаев. Еще 4% собеседований не обходятся без вопроса о целях и мечтах. Такая же доля вопросов — о желаемом уровне зарплаты.

Также 3% опрошенных интересуются на собеседовании любимыми и нелюбимыми обязанностями соискателя. Столько же нанимателей просят рассказать о себе и об ожиданиях от новой работы.

По 2% приходятся на вопросы о допущенных на работе ошибках, о хобби и просьбы смоделировать нестандартные ситуации.