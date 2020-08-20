В NASA сообщили о гигантской аномалии: магнитное поле Земли слабеет

Фото: NASA / Steele Hill

В NASA сообщили об аномалии, которая наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантики. Специалисты заметили, что над этими территориями расширяется область с пониженной силой магнитного поля планеты.

«Магнитное поле Земли действует как щит вокруг планеты, отражая и улавливая заряженные солнечные частицы. Но над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана присутствует необычайно слабое поле, называемое Южно-Атлантической аномалией, или SAA», — цитирует сообщение NASA «Росссийская газета».

Данная аномалия пропускает заряженные солнечные частицы к планете. Это приводит к выходу компьютеров из строя, появлению помех в сборе информации со путников. Аномалия расширяется на запад, и магнитное поле продолжает слабеть.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) запечатлел на видео группу из пяти неизвестных летающих объектов.



