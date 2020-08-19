Счетная палата выявила нарушения при использовании бюджетных средств на 50 млрд

Счетная палата выявила нарушения при использовании бюджетных средств на 50 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам главы ведомства, 20 нарушений требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета.

«Около 50 миллиардов рублей — это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учёта, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности, нарушение процедур государственных закупок. Все это задокументировано, представлено в соответствующие органы — министерства и ведомства, как правило, сразу же исправляют и вносят изменения в документацию»,— сказал глава Счетной палаты.

Ведомство также намерено проверить выплаты материальной помощи врачам, назначенные по работе с больными коронавирусом.



Ранее Счетная палата сообщила, что в прошлом году из бюджета украли 2—3 млрд рублей.

