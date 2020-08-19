В Казани предложили запретить туристам приближаться к Голубым озерам

Профессор кафедры природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова выступила за запрет купания в Голубых озерах Татарстана. По ее словам, туристов нельзя близко подпускать к водоемам.

«В нашей республике не до конца понимают природную ценность Голубых озер. Уникальными водными объектами не нужно пользоваться, ими можно только восхищаться! [...] Голубые озера должны быть памятником природы, таким же, как, например, Ниагарский водопад. Они должны ласкать взор, понимаете? Потому что таких объектов у нас больше нет. Не только в России, но и по всему миру их можно пересчитать по пальцам», — цитирует Мингазову Sntat.ru.

Профессор привела в пример людей, которые моют автомобили в озерах, оставляют мусор, окунаются в воду сразу после бани, не смыв с себя пот.

«Дошло до того, что люди спустились в аквалангах на дно озера и установили там новогоднюю елку. А потом они же удивляются, почему на этом месте раньше глубина достигала 21 метра, сейчас всего 19 метров, и главное, почему озеро начало менять свой цвет. А еще из озера ведрами увозят сульфатную воду, забывая о том, что такую воду можно пить лишь ложками», — сказала Мингазова.

Ранее экологи, дайверы и чиновники спорили, как правильно благоустроить заповедник, не нарушив его экосистему.

