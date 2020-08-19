В Казани пройдет бесконтактный сбор вторсырья и одежды
В Казани в воскресенье, 23 августа, пройдет бесконтактный сбор вторсырья на переработку.
Мобильный пункт расположится в «Меге», акция будет проходить с 9.0 до 13.00.
Количество людей, которые смогут сдать вещи на переработку, ограничено из-за требований Роспотребнадзора. Так, пункт не сможет принять более 60 человек за один час работы.
Сдать на переработку можно будет все виды фракций, кроме твердого пластика 6 PS (полистирол) и пластиковых игрушек. Для участия в акции необходима предварительная онлайн-регистрация, зарегистрироваться можно по ссылке.
Ранее в Горкинско-Ометьевском лесу в контейнерном центре CUBE открылась выставка продукции из вторсырья.Общество Татарстан
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