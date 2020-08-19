В Казани пройдет бесконтактный сбор вторсырья и одежды

В Казани в воскресенье, 23 августа, пройдет бесконтактный сбор вторсырья на переработку.

Мобильный пункт расположится в «Меге», акция будет проходить с 9.0 до 13.00.

Количество людей, которые смогут сдать вещи на переработку, ограничено из-за требований Роспотребнадзора. Так, пункт не сможет принять более 60 человек за один час работы.

Сдать на переработку можно будет все виды фракций, кроме твердого пластика 6 PS (полистирол) и пластиковых игрушек. Для участия в акции необходима предварительная онлайн-регистрация, зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее в Горкинско-Ометьевском лесу в контейнерном центре CUBE открылась выставка продукции из вторсырья.