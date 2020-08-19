Челнинца обвинили в изнасиловании школьницы и интимной переписке с ее ровесницами

Фото: "Реальное время"

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение 39-летнему жителю Набережных Челнов, ранее судимому за развратные действия в Мензелинске.

Теперь его обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки, а также развращении несовершеннолетних, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, со своей жертвой обвиняемый познакомился в августе 2018 года в социальной сети. Позднее он заманил девочку в свою квартиру и надругался над ней. А затем пригрозил физической расправой и распространением в Сети порочащего ее видео, если кому-то расскажет о случившемся.

Также в деле обвиняемого фигурирует интимная переписка за апрель 2018-го — январь 2019-го с пятью несовершеннолетними девочками. По данным следствия, каждую из них мужчина просил сделать и прислать ему интимные снимки.

Дело обвиняемого в педофилии рассмотрит Набережночелнинский горсуд. Вину он признал частично. Сейчас находится под стражей.