Руслан Шигабутдинов поздравил заместителя генерального директора АО «ТАИФ» с юбилеем

Фото: Роман Хасаев

Заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелия Сафина сегодня, 20 августа, отмечает день рождения.

«Уважаемая Гузелия Мухарямовна! Позвольте от себя лично, от руководства и многотысячного коллектива Группы компаний ТАИФ поздравить Вас с замечательной юбилейной датой!» — говорится в обращении Руслана Шигабутдинова.

«Выдающийся русский писатель Максим Горький писал: «Всю мою жизнь я видел настоящими героями только тех людей, которые любят и умеют работать». Ваша жизнь, насыщенная трудовая биография — яркое подтверждение словам знаменитого классика литературы. Вы, Гузелия Мухарямовна, на редкость трудолюбивый и ответственный человек, относящийся к своей работе с большой любовью и душой, отдающий все свои силы, знания и колоссальный опыт на благо общего дела — для развития и процветания Группы компаний ТАИФ. В этом и есть формула Вашего личного успеха! Ваши лучшие личные и деловые качества — целеустремленность, высочайший профессионализм, принципиальность и смелость в принятии решений заслуживают огромного уважения! Блестящий финансист, талантливый организатор, мудрый руководитель и, безусловно, красивая женщина, в которой ум и большая внутренняя сила гармонично сочетаются с обаянием, Вы всегда с оптимизмом смотрите в будущее, вдохновляя всех личным примером на новые профессиональные победы и достижения! Нам есть чему у Вас поучиться», — подчеркнул генеральный директор головной компании Группы ТАИФ.

Гузелия Сафина 30 лет прилагает все силы для роста и развития Группы компаний ТАИФ. Фото: АО «ТАИФ»

«В день Вашего юбилея хочу сердечно поблагодарить Вас за совместный многолетний труд на благо общего дела, за Вашу исключительную профессиональную компетентность, умение четко и слаженно работать в команде единомышленников, за те огромные усилия, которые Вы уже 30 лет прилагаете для роста и развития Группы компаний ТАИФ, во имя процветания родной земли! От чистого сердца желаем Вам, Гузелия Мухарямовна, всего того, что делает нашу жизнь яркой и по-настоящему полной: крепкого здоровья на долгие годы Вам и Вашим близким, счастья и благополучия, солнечного настроения, душевной гармонии и непременной удачи во всех Ваших делах и начинаниях», — завершил поздравление юбиляру от себя лично и от всего многотысячного коллектива Группы ТАИФ Руслан Шигабутдинов.