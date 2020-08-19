Совет директоров ТНХИ обсудит ситуацию на КЗСК и йодирование населения Татарстана

27 августа совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» проведет очередное заседание. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

На повестку дня вынесены вопросы о ситуации на Казанском заводе синтетического каучука (КЗСК), а также создание системы снабжения населения Татарстана липосомальным биоорганическим йодом.

В ходе заседания пройдет презентация разработок Фонда перспективных исследований: литий-серных аккумуляторов, реакторного порошка и высокопрочных пленочных нитей на основе сверхмолекулярного полиэтилена и инновационных медицинских технологий.

Обсудят и энергоэффективное производство нефтехимического сырья и газомоторных топлив для РТ, а также законодательную метрологию.

Ранее стало известно, что судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении/продлении срока конкурсного производства КЗСК назначено на 24 августа.

