Совет директоров ТНХИ обсудит ситуацию на КЗСК и йодирование населения Татарстана
27 августа совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» проведет очередное заседание. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
На повестку дня вынесены вопросы о ситуации на Казанском заводе синтетического каучука (КЗСК), а также создание системы снабжения населения Татарстана липосомальным биоорганическим йодом.
В ходе заседания пройдет презентация разработок Фонда перспективных исследований: литий-серных аккумуляторов, реакторного порошка и высокопрочных пленочных нитей на основе сверхмолекулярного полиэтилена и инновационных медицинских технологий.
Обсудят и энергоэффективное производство нефтехимического сырья и газомоторных топлив для РТ, а также законодательную метрологию.
Ранее стало известно, что судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении/продлении срока конкурсного производства КЗСК назначено на 24 августа.
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