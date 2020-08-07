Банкротство Казанского завода синтетического каучука затянется из-за недовольства кредиторов

Фото: Рината Назметдинова

Банкротство Казанского завода синтетического каучука, растянувшееся почти на три долгих года, переходит в новую фазу. Как стало известно «Реальному времени», новый конкурсный управляющий КЗСК Петр Науменко намерен подать ходатайство в арбитраж о продлении срока конкурсного производства еще на 6 месяцев — до 24 февраля 2021 года.



Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении/продлении срока конкурсного производства КЗСК назначено на 24 августа, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Дополнительное время необходимо арбитражным управляющим для завершения процесса поиска и возврата в собственность КЗСК потерянных активов. Как утверждают кредиторы третьей очереди, Петр Науменко, назначенный весной этого года, продолжил прежний курс и сосредоточился преимущественно на оспаривании сделок, заключенных до банкротства КЗСК.

«Арбитражные управляющие считают, что выведено до 2/3 от всего имущества КЗСК, — говорит один из кредиторов. — Вот принялись искать. Хотят найти все «до последней иголки», — иронизирует он, явно сомневаясь в успехе задуманного. Подобная разыскная тактика явно не устраивает конкурсных кредиторов, так как процесс оспаривания сделок в арбитражных судах длится годами. «Это может сильно затянуть процесс выхода КЗСК из банкротства, а значит возврат долгов остается под большим вопросом, — опасается он. — Уж больно сильно увлекаются, а конкурсная масса так что-то и не растет».

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