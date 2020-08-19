Минниханов встретится с главой «Росатома»

В среду, 19 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов проведет встречу с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

В июне этого года они уже обсуждали совместные проекты РТ и госкорпорации.

Кроме того, глава республики проводит сегодня заседание Инвестиционного совета РТ и встречается с членами Ассоциации содействия цифровому развитию.

Запланирована на среду и презентация стратегии развития набережной Казанки.