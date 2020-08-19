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На набережной озера Кабан появилась экспериментальная световая инсталляция

04:21, 19.08.2020
На набережной озера Кабан появилась экспериментальная световая инсталляция
Фото: kzn.ru

На стене набережной озера Кабан в Казани появилась экспериментальная световая инсталляция мультимедийной студии ImpressIM.

Она представляет собой лазерные лучи, которые направлены на стену набережной. Они образуют блики воды, в которых можно разглядеть очертания монет Казанского ханства или чешую мифического дракона, охраняющего сокровища. Главное условие — нужно подходить ближе к стене.

Увидеть инсталляцию можно с 21:30 до 00:00, спустившись за театром Камала к набережной и идя вдоль серой стены. Она будет работать до 25 августа, говорится в сообщении в официальном аккаунте набережной в Instagram.

В конце мая на набережной озера Кабан открылась экспозиция «Забулачная республика» художника Нияза Хазиахметова.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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