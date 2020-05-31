На набережной озера Кабан в Казани открылась экспозиция «Забулачная республика»

В Казани на набережной озера Кабан открылась экспозиция «Забулачная республика» художника Нияза Хазиахметова.

Работы вывесили на нижней палубе Набережной. Для того, чтобы увидеть их, нужно спуститься по лестнице с площади театра Камала и повернуть налево. Вход свободный, говорится в сообщении в официальном аккаунте Набережной в соцсетях.

Картины посвящены образам жителей Татарской слободы начала ХХ века. На 20 плакатах показаны архитектурные достопримечательности столицы Татарстана и жителей слободы в национальных костюмах, испытавших влияние европейской моды.

Недавно здесь открылся участок вдоль улицы Марджани. На обновленном участке набережной появились обустроенная нижняя палуба со стороны театра им. Г. Камала, велодорожка, лебединый домик, благоустроенный участок Старо-Татарской слободы по улице Марджани, помещения кафе, круглогодичного туалета. Казанцы оценили продолжение общественного пространства, но попросили установить там лавочки.

