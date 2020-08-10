На строительстве 1 этапа Большого казанского кольца трамваями испытали путепровод

На 1 этапе Большого Казанского кольца проведены испытания прочности конструкций путепровода. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Как рассказали в пресс-службе, сначала производились исследования правого и левого пролетов. Затем проведены измерения на трамвайном проезде: пролетное строение загрузили двумя трамвайными подвижными составами.

Рабочим осталось провести работы по антикоррозийной защите металлоконструкций.

Дорожники приступили к установке дорожных знаков.

Напомним, что двух этапов на участках от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская и от улицы Борисковская до улицы Техническая начато благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

