На строительстве 1 этапа Большого казанского кольца трамваями испытали путепровод
На 1 этапе Большого Казанского кольца проведены испытания прочности конструкций путепровода. Об этом сообщает Миндортранс РТ.
Как рассказали в пресс-службе, сначала производились исследования правого и левого пролетов. Затем проведены измерения на трамвайном проезде: пролетное строение загрузили двумя трамвайными подвижными составами.
Рабочим осталось провести работы по антикоррозийной защите металлоконструкций.
Дорожники приступили к установке дорожных знаков.
Напомним, что двух этапов на участках от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская и от улицы Борисковская до улицы Техническая начато благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым