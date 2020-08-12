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В Татарстане классные руководители начнут получать надбавку в размере 5 тыс. рублей

09:46, 12.08.2020
В Татарстане классные руководители начнут получать надбавку в размере 5 тыс. рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с 1 сентября классные руководители школ республики начнут получать ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Контроль за исполнением постановления будет осуществлять Министерство образования и науки Татарстана.

В январе президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября в российских школах должны быть введены дополнительные выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей.

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