В Татарстане классные руководители начнут получать надбавку в размере 5 тыс. рублей

В Татарстане с 1 сентября классные руководители школ республики начнут получать ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Контроль за исполнением постановления будет осуществлять Министерство образования и науки Татарстана.

В январе президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября в российских школах должны быть введены дополнительные выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей.

