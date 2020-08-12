В Татарстане классные руководители начнут получать надбавку в размере 5 тыс. рублей
В Татарстане с 1 сентября классные руководители школ республики начнут получать ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Контроль за исполнением постановления будет осуществлять Министерство образования и науки Татарстана.
В январе президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября в российских школах должны быть введены дополнительные выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей.
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