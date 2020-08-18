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Глава Башкирии Радий Хабиров вновь встретится с защитниками Куштау

15:25, 18.08.2020 2
Глава Башкирии Радий Хабиров вновь встретится с защитниками Куштау
Фото: kremlin.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров в пятницу, 21 августа, снова проведет встречу с защитниками Куштау. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Напомним, что с начала августа жители Башкирии активно защищают шихан Куштау, переданный Башкирской содовой компанией (БСК) на разработку.

Ранее Радий Хабиров отменил запланированную на 17 августа встречу с экоактивистами для обсуждения ситуации по горе Куштау. Объяснил он это неприемлемыми условиями с их стороны.

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:31
    жидо-кацапы хотят разрушить супер древнее капище наших пращуров,все на защиту от осквернителей.
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  • Анонимно 15:46
    На встречи с Хабиров приходят какие-то ряженные актеры, изображающие "защитников Куштау" и покорно кивают как китайские болванчики
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