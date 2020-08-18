Глава Башкирии Радий Хабиров вновь встретится с защитниками Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров в пятницу, 21 августа, снова проведет встречу с защитниками Куштау. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Напомним, что с начала августа жители Башкирии активно защищают шихан Куштау, переданный Башкирской содовой компанией (БСК) на разработку.

Ранее Радий Хабиров отменил запланированную на 17 августа встречу с экоактивистами для обсуждения ситуации по горе Куштау. Объяснил он это неприемлемыми условиями с их стороны.

