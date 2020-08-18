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Минниханов возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату в Москве

15:06, 18.08.2020 1
Минниханов возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату в Москве
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Мероприятие прошло в рамках Дней Татарстана в Москве. В нем приняли участие члены татарской общины, полномочного представительства Татарстана в Москве и ветераны.

Минниханов также возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади.

Ранее сообщалось, что сегодня президент Татарстана в Москве принял участие в открытии памятника советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его жене Хелен Лоури.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:15
    за иудо-кацапами всегда идут татары.
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