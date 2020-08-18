Рустам Минниханов в Москве принял участие в открытии памятника советским разведчикам

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве на Химкинском кладбище принял участие в открытии памятника советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его жене Хелен Лоури. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Он выразил благодарность правительству столицы и всем, кто реализовывал проект по созданию и установке памятника советским разведчикам. Мероприятие прошло в рамках Дней Татарстана в Москве.

Президент Татарстана отметил, что татарстанец Исхак Ахмеров внес большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, за что был отмечен государственными наградами.

Также сообщается, что Минниханов примет участие в церемонии открытия выставки работ авангардистов из коллекции Госмузея изобразительных искусств Татарстана «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского» в Третьяковской галерее.