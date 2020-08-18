Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» прошло повторную сертификацию на соответствие требованиям халяль

Сертификат «Халяль» открывает возможности поставок в страны исламского мира любому производителю. Компания «Эссен Продакшн АГ» уже более полутора лет поставляет свою сладкую продукцию в Ирак и намерена расширить список стран-потребителей. Сертификация производства и кондитерских изделий компании проводилась в «Международном центре стандартизации и сертификации «Халяль» при совете муфтиев России.

Проведение сертификации в этом центре связано с тем, что МЦСиС «Халяль» — это единственная организация на территории Российской Федерации, сертификат которой признан Саудовской Аравией и одобрен Всемирной мусульманской лигой.

Национальные стандарты, такие как халяль или кошер, становятся важным трендом на рынке продуктов питания. Мировой рынок всей — продовольственной и не продовольственной халяльной — продукции оценивается специалистами на уровне 2,1 трлн. долларов США. Мусульмане составляют более четверти населения планеты — это примерно 1,6 млрд человек. Среди потребителей халяльной продукции более 180 млн мусульман — жители Индонезии, 140 млн — Индии, 130 млн — Пакистана, 200 млн — Ближнего Востока, 300 млн — Африки.

В странах Европы и в России проживает 50 млн мусульман, однако халяль-продукцию выбирают не только мусульмане, но и люди других конфессий, справедливо считая их качественными и безопасными для здоровья. В супермаркетах Европы и Америки можно найти более 1000 наименований продукции с сертификатом «Халяль». И эта цифра ежегодно увеличивается. Рынок халяльной продукции в странах Европы оценивается в 35—45 млрд долларов.

Специалисты по внешнеэкономической деятельности компании «Эссен Продакшн АГ» отмечают, что кондитерские и сладкие полки в магазинах и супермаркетах в странах Ближнего Востока и Юго-восточной Азии в три-четыре раза шире европейских. Есть и профильные магазины сладостей. Например, один из популярнейших — дубайский Candylicious, его площадь составляет около тысячи квадратных метров. Таким образом, наличие сертификата «Халяль» позволяет проводить переговоры с дилерами о поставках продукции на огромные потребительские рынки.

Популярны халяль-продукты и на территории России, особенно в мусульманских регионах, таких как Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Дагестан. Отгрузка сертифицированной продукции компании «Эссен Продакшн АГ» в эти регионы уже осуществляется, и объемы поставок постоянно возрастают.

Наталья Зенина — руководитель отдела внешнеэкономической деятельности «Эссен Продакшн АГ»:

Для компании «Эссен Продакшн АГ» знакомство с рынком продуктов исламских стран началось с участия в выставке в Дубае. В 2018 году мы приняли участие в ежегодной крупнейшей в мире выставке пищевой промышленности и производства напитков стран Персидского залива «Галфуд-2018». Ознакомление с потенциальным потребителем дало нам понимание исключительной важности, которую несет в себе на этом рынке знак соответствия требованиям ислама. Первая процедура проверки соответствия халяль проводилась в 2019 году. После чего нашим первым клиентом стал Ирак. В этом году компания второй раз сертифицировала свою кондитерскую продукцию и производство, при этом расширила список сертифицированных SKU и продлила действие сертификата до 2021 года. Сейчас мы прорабатываем вопрос поставок в другие исламские страны.

Планомерная работа, направленная на увеличение экспорта и освоение новых рынков — соответствует внешнеэкономической стратегии компании «Эссен Продакшн АГ». Также на расширение списка стран-партнеров повлиял фактор увеличения объема кондитерского производства «Эссен Продакшн»: по итогам 2019 года он вырос на 30,5%.

Соблюдение нормативов халяль на производстве не потребовало дополнительных усилий, строгий производственный контроль качества компании «Эссен Продакшн АГ» предъявляет к сырью и готовым продуктам самые высокие требования. Более того, компания имеет сертификат ISO 22000 — это стандарт и системы менеджмента, и безопасности пищевой продукции, что полностью соответствует требованиям халяль. Это подтвердила и комиссия Международного центра сертификации. Каждый новый вид сырья, поступающий на фабрику, также проходит согласование этим центром.

Документация о наличии сертификата «Халяль» на кондитерскую продукцию предоставляется заказчику на каждую партию товара. Либо в зависимости от требований ретейлеров на пачки с кондитерскими изделиями могут быть наклеены стикеры со значком «халяль». Цена продукции при этом никак не изменится.

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