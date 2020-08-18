В Совфеде назвали условия назначения новых выплат на детей до 16 лет

В Совете федерации назвали условия выплат на детей до 16 лет. Первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сообщил, что решение о новых выплатах будет принято после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из командировки по Дальнему востоку.

Рязанский отметил, что выплаты на детей до 16 лет не были заложены в бюджете. Оперативные поправки в бюджет также не предусматривали третью выплату. Впрочем, последнее слово будет за Министерством финансов, передает «РИА Новости».

Напомним, что разовую выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет назначил президент Владимир Путин. Родители получали деньги в июне и июле.

