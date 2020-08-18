Прокуратура Башкирии проверит обе стороны конфликта на Куштау

Прокуратура Башкирии проверит действия чиновников, правоохранителей и ЧОПовцев во время конфликта на шихане Куштау. Однако проверка будет проводиться и в отношении экоактивистов.

«В любом случае действиям всех лиц, которые принимали участие, будет дана оценка — с какой бы стороны они ни были, кого бы ни защищали, в каких бы должностях ни находились», — сказал зампрокурора республики Виктор Логинов во время встречи общественников с главой РБ Радием Хабировым.

Он подчеркнул, что в прокуратуру Ишимбая уже поступают жалобы, и попросил обращаться в надзорное ведомство свидетелей, снявших нарушения на видео, передает пресс-служба главы Башкирии.

«Будем проводить проверки, информировать о них средства массовой информации и жителей республики», — сказал замглавы прокуратуры республики.

Напомним, в субботу и воскресенье противостояние защитников шиханов и представителей Башкирской содовой компании перешло в горячую фазу. Тысячи сторонников сохранения Куштау столкнулись с бойцами МВД.