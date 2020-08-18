В Куйбышевское водохранилище в Татарстане выпустили полторы тысячи мальков стерляди

В Камский плес Куйбышевского водохранилища выпустили более полторы тысячи мальков стерляди. Об этом сообщает Госкомитет по биоресурсам.

Компенсационным зарыблением молоди стерляди навеской от 1 до 10 граммов занимается ООО «Биосфера-Фиш». Мальки выводятся в искусственно созданных условиях, выращиваются до необходимых размеров, а затем их отпускают в дикую среду.

Отметим, что в Татарстане за год производится более миллиона мальков стерляди. Планируется расширять мощности, благодаря которым можно будет выращивать 5 миллионов мальков.

