Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

Они обсудили проблемы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также возможную встреча лидеров государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН и иранскую ядерную программу.

В ходе переговоров Трамп выразил надежду, что благодаря переговорам удастся избежать трехсторонней гонки вооружений между США, Россией и Китаем. Лидеры также рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В середине июля США ввели новые санкции против России.

