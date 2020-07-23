Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Они обсудили проблемы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также возможную встреча лидеров государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН и иранскую ядерную программу.
В ходе переговоров Трамп выразил надежду, что благодаря переговорам удастся избежать трехсторонней гонки вооружений между США, Россией и Китаем. Лидеры также рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В середине июля США ввели новые санкции против России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым