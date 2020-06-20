В России предложили создать вытрезвители для пьяных правонарушителей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Координатор проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил правительству создать в стране отдельный тип вытрезвителей для нетрезвых задержанных. По мнению общественника, туда должны попадать подозреваемые в административных или уголовных преступлениях.

По статистике правоохранительных органов в последние годы около трети всех преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, передает RT со ссылкой на письмо Хамзаева, направленное на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

При этом, как отметил Хамзаев, на сегодняшний день в стране отсутствует система содержания пьяных подозреваемых и их безопасного вывода из состояния опьянения до официального предъявления им обвинения и избрания меры пресечения.

Общественник предлагает направлять на работу в такие вытрезвители не только медиков, но и правоохранителей.