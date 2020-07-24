В России предложили ввести сбор с продаж алкоголя и табака в пользу здравоохранения

В Общественной палате выступили за взимание платы с прибыли продаж и алкоголя в пользу здравоохранения. С такой инициативой выступил глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Хамзаев предложил взимать до трети прибыли после уплаты всех налогов. Он отметил, что предприятия розничной торговли получают огромную прибыль с продажи алкоголя и табака, при этом социальная нагрузка от злоупотребления полностью лежит на плечах государства, передает RT.

Стоимость товаров при использовании механизмов регулирования , по словам Хамзаева, должна вырасти не более 10%

Ранее сообщалось, что в России могут повысить минимальный возраст продажи сигарет до 21 года, по аналогии с увеличением возраста продажи крепкого алкоголя.

