В России предложили ввести сбор с продаж алкоголя и табака в пользу здравоохранения
В Общественной палате выступили за взимание платы с прибыли продаж и алкоголя в пользу здравоохранения. С такой инициативой выступил глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Хамзаев предложил взимать до трети прибыли после уплаты всех налогов. Он отметил, что предприятия розничной торговли получают огромную прибыль с продажи алкоголя и табака, при этом социальная нагрузка от злоупотребления полностью лежит на плечах государства, передает RT.
Стоимость товаров при использовании механизмов регулирования , по словам Хамзаева, должна вырасти не более 10%
Ранее сообщалось, что в России могут повысить минимальный возраст продажи сигарет до 21 года, по аналогии с увеличением возраста продажи крепкого алкоголя.
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