Илон Маск поднялся на четвертое место рейтинга самых богатых людей мира

Илон Маск занял четвертое место в рейтинге богатейших бизнесменов от Bloomberg. В понедельник состояние основателя Tesla и SpaceX достигло $84,8 млрд.

Рост богатства Маска связан с очередным скачком акций Tesla на 11% — до $1 835,64 за бумагу.

Таким образом бизнесмен сместил с четвертой строчки рейтинга Bloomberg гендиректора группы компаний Louis Vuitton — Moet Hennessy Бернара Арно ($84,6 млрд).

В начале июля уже сообщалось, что состояние Маска выросло за неделю на $5 млрд.