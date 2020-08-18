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Илон Маск поднялся на четвертое место рейтинга самых богатых людей мира

08:26, 18.08.2020
Илон Маск поднялся на четвертое место рейтинга самых богатых людей мира
Фото: instagram.com/elonmusk

Илон Маск занял четвертое место в рейтинге богатейших бизнесменов от Bloomberg. В понедельник состояние основателя Tesla и SpaceX достигло $84,8 млрд.

Рост богатства Маска связан с очередным скачком акций Tesla на 11% — до $1 835,64 за бумагу.

Таким образом бизнесмен сместил с четвертой строчки рейтинга Bloomberg гендиректора группы компаний Louis Vuitton — Moet Hennessy Бернара Арно ($84,6 млрд).

В начале июля уже сообщалось, что состояние Маска выросло за неделю на $5 млрд.

АналитикаБизнесЭкономикаФинансы
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