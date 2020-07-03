Forbes: за неделю состояние Илона Маска выросло на $5,2 млрд

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За последнюю неделю бизнесмен Илон Маск стал богаче на $5,2 млрд, благодаря росту стоимости акций Tesla. В сумме его состояние на сегодня оценивается в $46,3 млрд.

Предпринимателю принадлежат 13% акций автопроизводителя Tesla. Он стал основным выгодоприобретателем резкого скачка бумаг компании, пишет Forbes. Рыночная капитализация предприятия достигла $224,5 млрд, благодаря чему оно стало самой дорогой автокорпорацией мира.

Сам Маск заявил, что не слишком следит за объемом своего состояния: «Эти показатели растут и падают, но по-настоящему важно только выпускать стоящий продукт, который полюбят люди».

Напомним, что Tesla стала самым дорогим автопроизводителем 1 июля, достигнув капитализации в $209 млрд.