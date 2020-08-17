Лукашенко рассказал о своем предложении оппозиции пересчитать голоса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на президентских выборах. Об этом он заявил во время сегодняшней встречи с рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МКЗТ).
По его словам, его оппоненты отказалась от этого и настаивали на новых выборах, передает «РИА Новости».
Также в ходе сегодняшней встречи Лукашенко заявил, что сложит свои полномочия только через конституционный процесс.
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