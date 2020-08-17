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Лукашенко рассказал о своем предложении оппозиции пересчитать голоса

21:57, 17.08.2020
Лукашенко рассказал о своем предложении оппозиции пересчитать голоса
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на президентских выборах. Об этом он заявил во время сегодняшней встречи с рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МКЗТ).

По его словам, его оппоненты отказалась от этого и настаивали на новых выборах, передает «РИА Новости».

Также в ходе сегодняшней встречи Лукашенко заявил, что сложит свои полномочия только через конституционный процесс.

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