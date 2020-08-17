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Воспитанники «Ракеты» Ахатов и Фролов перешли в уфимский «Кировец»

17:36, 17.08.2020
Воспитанники «Ракеты» Ахатов и Фролов перешли в уфимский «Кировец»
Фото: vk.com/murmanbandy

Хоккеисты «Динамо — Ак Барс» Азат Ахатов и Роман Фролов перешли в уфимский «Кировец».

Воспитанники казанской «Ракеты» подписали с уфимским клубом полноценный контракт. Следующий сезон хоккеисты проведут в Высшей лиге по хоккею с мячом.

Прошлую кампанию Фролов провел в Суперлиге, выступая за сыктывкарский «Строитель». Ахатов последние два сезона играл за «Мурман».

Напомним, ранее «Динамо — Ак Барс» сообщило о переименовании команды.

СпортХоккей с мячом БашкортостанТатарстан
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