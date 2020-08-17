Тренер «Салавата» Ламса рассказал о задачах команды на Кубке чемпионов в Казани

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса поделился ожиданиями от предсезонного турнира — Кубка чемпионов в Казани.

«В первую очередь мы хотим посмотреть на то, как наши молодые игроки смогут сыграть против таких сильных соперников. Конечно, мы будем проверять различные сочетания в звеньях. Это касается и пар защитников, и бригад большинства и меньшинства. Сейчас на тренировках мы много времени уделяем игре в неравных составах, поэтому очень интересно, как нам удастся их использовать», — приводит слова тренера пресс-служба уфимского клуба.

Ламса высоко оценивает предстоящий турнир в Казани, где его команда сыграет против трех обладателей Кубка Гагарина. По его словам, он станет хорошей проверкой перед началом сезона.

«Я думаю, что это отличный турнир, особенно в конце предсезонки. Он станет хорошей проверкой наших сил. Очень важно попробовать свои силы в матчах против таких сильных соперников. Это бесценный опыт», — сказал Ламса.

Предсезонный турнир Кубок чемпионов пройдет в Казани с 19 по 23 августа. В нем примут участие победители Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург», питерский СКА, уфимский «Салават Юлаев» и хозяева, казанский «Ак Барс».

Подробнее о предсезонном турнире можно почитать в материале «Реального времени».