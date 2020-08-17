Районные памятные знаки жертвам Второй мировой в Татарстане восстановят за 17,5 миллиона

Памятники, построенные «всем миром»

За последние несколько месяцев сразу ряд районов Татарстана начали поиск подрядчиков для восстановления памятников погибшим во время Великой Отечественной войны. По подсчетам «Реального времени», общая сумма тендеров на эти цели, объявленных с начала года, превышает 17,5 млн рублей.

К примеру, подобные тендеры для нескольких населенных пунктов объявила администрации Тукаевского, Буинского районов, а также Аксубаевского района. Причем подготовкой к 75-летию Победы они явно не объясняются, так как объявили закупки уже летом, после торжественных мероприятий, — большую часть из них и вовсе на минувшей неделе.

Как правило, такие памятники представляют собой гранитную стелу с именами погибших на ней, иногда с гравировкой. Фото imena.onf.ru

Чаще всего речь идет о памятниках погибшим односельчанам. Исследователи из Казанского государственного университета культуры и искусств отмечают, что такие памятники начали появляться в сельской местности примерно с 1960—70-х годов и являются «скорее произведениями народного искусства, чем профессионально исполненными скульптурными композициями». Также отмечается, что в сельской местности такие памятники зачастую устанавливались на средства совхозов и колхозов, причем нередко хаотично — поэтому далеко не все они поддаются учету.

Как правило, такие памятники представляют собой гранитную стелу с именами погибших на ней, иногда с гравировкой. Собственно, с 1970-х годов ситуация изменилась несильно — подобные памятники и сейчас открываются в некоторых районах республики на деньги жителей того или иного населенного пункта. В документах некоторых тендеров указывается, что ремонт проводится за счет средств самообложения граждан.

Всего же в Буинском районе реконструируют памятники в 13 населенных пунктах. Фото imena.onf.ru

Стела за миллион

Один из самых крупных тендеров объявил исполком Буинского муниципального района — стоимость контракта составляет 11,4 млн рублей, причем он охватывает сразу 11 населенных пунктов. Судя по техническому заданию, памятники предполагается отстроить чуть ли не заново — с новым фундаментом и новыми гранитными плитами с изображениями солдат. В зависимости от масштабов работ и размера памятника, стоимость одного монумента варьируется от 800 тыс. рублей до 2,5 млн рублей. Всего же в Буинском районе реконструируют памятники в 13 населенных пунктах.

Аналогичная ситуация — в Тукаевском районе, там памятники обустроят еще в четырех населенных пунктах. В Аксубаевском районе и в Менделеевске намерены поставить памятник Воину-освободителю, причем, судя по техзаданию, в Менделеевске новый памятник заменит существующий (в городе он расположен рядом с Вечным огнем).

Александр Артемьев