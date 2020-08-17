В Татарстане в ближайшие 2 года откроют четыре виртуальных зала

В ближайшие 2 года в Татарстане создадут четыре виртуальных зала. Их открытие состоится в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

В 2021 году виртуальные залы появятся в Альметьевске на базе Центральной детской библиотеки имени Г. Тукая и Набережных Челнах при Центре культуры «Кызыл тау». В 2022 году они откроются в Буинской детской школе искусств №1 и в Нижнекамске на базе Центральной библиотеки им. Г. Тукая.

В общей сложности на создание виртуальных залов потратят 5,9 млн рублей из федерального бюджета. Планируется приобретение современного музыкального и проекционного оборудования.

На сегодняшний день в Татарстане благодаря региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты пять виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском районах — в трех библиотеках, одном музее, одной детской школе искусств.

Напомним, что в 2019 году было подписано постановление правительства России о правилах предоставления межбюджетных трансфертов регионам на создание виртуальных концертных залов.

