Правительство переведет регионам деньги на создание виртуальных концертных залов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о правилах предоставления межбюджетных трансфертов регионам на создание виртуальных концертных залов.

Согласно правилам, опубликованным на портале, целью трансфертов является создание «виртуальных концертных залов для повышения доступа жителей РФ к произведениям филармонической музыки».

Создание таких залов подразумевает в том числе обеспечение региональных и муниципальных учреждений культуры высокоскоростным широкополосным интернетом, оснащение их соответствующим оборудованием и «регулярное проведение трансляций филармонических концертов», сообщается в документе.

Одним из условий перечисления бюджетных денег будет «наличие утвержденной региональной программы по популяризации филармонической музыки», говорится в правилах.