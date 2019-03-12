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Правительство переведет регионам деньги на создание виртуальных концертных залов

16:18, 12.03.2019
Правительство переведет регионам деньги на создание виртуальных концертных залов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о правилах предоставления межбюджетных трансфертов регионам на создание виртуальных концертных залов.

Согласно правилам, опубликованным на портале, целью трансфертов является создание «виртуальных концертных залов для повышения доступа жителей РФ к произведениям филармонической музыки».

Создание таких залов подразумевает в том числе обеспечение региональных и муниципальных учреждений культуры высокоскоростным широкополосным интернетом, оснащение их соответствующим оборудованием и «регулярное проведение трансляций филармонических концертов», сообщается в документе.

Одним из условий перечисления бюджетных денег будет «наличие утвержденной региональной программы по популяризации филармонической музыки», говорится в правилах.

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