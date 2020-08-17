По программе «Наш двор» в Татарстане дорожные работы выполнены в среднем на 52,6%

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Наталия Фишман-Бекмамбетова озвучила данные рейтинга районов по выполнению дорожных работ в рамках программы «Наш двор». Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Работы по программе «Наш двор» ведутся на 536 объектах. На 255 из них уже завершены дорожные работы. Средний процент выполнения дорожных работ по программе составляет 52,6%.

Больше всего работ выполнено в Казани, процент выполнения составляет 72,9%. За ним идет Зеленодольский (71,6%) и Чистопольский (68,9%) районы. Чуть меньше показатель в Балтасинском районе (63,1%), Аксубаевском (62,8%) и Нижнекамском (59,6%). Меньше всего дорожных работ выполнено в Сабинском (выполнение 19,7%), Лениногорском (19,1%), Кайбицком (18,3%), а также Мамадышском, Атнинском, Агрызском районах, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в более 700 дворах Татарстана идут работы по президентской программе «Наш двор».

