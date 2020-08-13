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В более 700 дворах Татарстана идут работы по президентской программе «Наш двор»

12:58, 13.08.2020 Сюжет:  Программа «Наш двор»
В более 700 дворах Татарстана идут работы по президентской программе «Наш двор»
Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Татарстане в рамках президентской программы «Наш двор» начались ремонтные работы в 515 дворах республики. Еще в 213 дворах уже завершены работы по укладке асфальтового покрытия и созданию тротуарной сети, на последних этапах здесь установят фонари и малые архитектурные формы.

На сегодняшний день строительство идет в 41 районе и двух городских округах Татарстана. В нескольких районах республики — Аксубаевском, Балтасинском, Зеленодольском, Лаишевском, Мензелинском, Нижнекамском и Чистопольском — выполнено более половины всех строительно-монтажных работ.

В Казани в 209 из 226 дворов, которые планировалось благоустроить в этом году, работы уже завершаются. На последнем этапе обновления дворов, осенью текущего года, установят детские игровые комплексы и спортивное оборудование.

Вчера в Минстрое Татарстана рассказали, как реализуется программа «Наш двор» в республике. Все подробности — в материале «Реального времени».

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